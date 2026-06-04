POL-PDWIL: dreister Zechbetrug
Manderscheid (ots)
Am 03.06.2026 gegen 09:40 Uhr begab sich eine bisher unbekannte Täterin in ein Café in der Kurfürstenstraße in Manderscheid.
Nachdem sie hier Lebensmittel verzehrt hatte, entfernte sie sich in einem unbeobachteten Moment aus dem Ladenlokal, ohne die verzehrten Lebensmittel zu bezahlen.
Beschreibung der Täterin: ältere Frau (zw. 50 und 65 Jahre) mit mittellangen, gelockten, grauen Haaren; schwarze Brille; dunkle Weste, blumiges T-Shirt
Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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