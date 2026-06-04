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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schrotthändler tricksen ältere Dame aus

Berndorf (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 03.06.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in Berndorf zu einem Diebstahl aus einem Wohngebäude durch bislang unbekannte Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte zwei Männer, die zum Schrottsammeln die Ortschaft befuhren, auf ihr Grundstück gerufen, um ihnen einen Gegenstand aus der Garage zu überlassen. Während einer der Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, begab sich der zweite Täter unbemerkt in das Wohnhaus und entwendete Bargeld und Schmuck. Erst mit Zeitverzug wurde der Diebstahl festgestellt. Die Täter waren mit einem hellen Kastenwagen unterwegs. Dieser ähnelte einem älteren Kleintransporter und verfügte im hinteren Bereich über keine Sichtfenster. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Männer oder das beschriebene Fahrzeug im Bereich von Berndorf und Umgebung beobachtet haben und weitere Informationen geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Johannes Burg, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-96260
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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