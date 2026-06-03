PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Hillesheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 55 zwischen Bolsdorf und Hillesheim sind am Mittwochmorgen (03.06.2026) ein Mann und ein fünfjähriges Kind verletzt worden. Der Fahrer des PKW's, welcher gemeinsam mit seinem Sohn den besagten Streckenabschnitt aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Hillesheim befuhr, kam hierbei zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor er offenbar die Kontrolle über den Pkw, sodass er anschließend nach links von der Fahrbahn abkam gegen ein dort befindliches Betonrohr prallte. Beide Insassen wurden anschließend aufgrund ihrer Verletzungen mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Unfallstelle musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden. Neben zwei Rettungshubschraubern waren das DRK, der Notarzt die Feuerwehr Hillesheim sowie die Polizei Gerolstein im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 07:15

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Sehlem (ots) - Am 02.06.2026 gegen 16:17 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Sehlem unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr versichert war. Es wurde ein ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 07:14

    POL-PDWIL: Diebstahl von Kinderfahrrad, Auffinden in der Ortslage von Dreis

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum 01.06.2026, 16:00 Uhr bis 02.06.2026, 07:45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein auf dem Schulhof der Grundschule in Salmtal abgestelltes Kinderfahrrad. Dieses wurde gegen 15:30 Uhr im Bereich der Gärtnerei in Dreis aufgefunden. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren