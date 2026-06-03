Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Sehlem (ots)

Am 02.06.2026 gegen 16:17 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Sehlem unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr versichert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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