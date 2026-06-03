Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kinderfahrrad, Auffinden in der Ortslage von Dreis

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 01.06.2026, 16:00 Uhr bis 02.06.2026, 07:45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein auf dem Schulhof der Grundschule in Salmtal abgestelltes Kinderfahrrad.

Dieses wurde gegen 15:30 Uhr im Bereich der Gärtnerei in Dreis aufgefunden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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