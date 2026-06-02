Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 01.06.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich im Zeitraum 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Hier wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert.

Es wurden erfreulicherweise nur wenige und geringfügige Verstöße festgestellt.

So wurden folgende Ordnungswidrigkeiten geahndet: Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, Nicht-Anlegen des Sicherheitsgurtes, fehlende Ausrüstungsgegenstände, Beleuchtungsmängel, Befahren der Fußgängerzone mittels E-Scooter

Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt positiv aufgenommen.

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