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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 01.06.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich im Zeitraum 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Hier wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert.

Es wurden erfreulicherweise nur wenige und geringfügige Verstöße festgestellt.

So wurden folgende Ordnungswidrigkeiten geahndet: Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, Nicht-Anlegen des Sicherheitsgurtes, fehlende Ausrüstungsgegenstände, Beleuchtungsmängel, Befahren der Fußgängerzone mittels E-Scooter

Die Kontrolltätigkeit wurde insgesamt positiv aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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