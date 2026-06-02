Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Am 31.05.2026 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Römerstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendete aus dem unverschlossenen Fahrzeug mehrere aufgefundene Wertgegenstände.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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