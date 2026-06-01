Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 29.05.2026, 12:30 Uhr bis 31.05.2026, 20:35 Uhr drangen bisher unbekannte Täter, die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend, in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße in Wittlich ein.

Durch Aufhebeln eines Fensters gelang es den Tätern in das Anwesen einzudringen und dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. Durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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