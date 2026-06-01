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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Hetzerath (ots)

Am 31.05.2026 zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Erkelsbach" in Hetzerath.

Hier kollidierte er beim Wenden in einer Hofeinfahrt mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Erste Zeugenhinweise ergaben einen Verdacht gegen einen Fahrer eines weißen Transportes mit Schiebetür. Der Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre, graues, mittellanges und lockiges Haar, graue Kleidung

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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