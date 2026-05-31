Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Warenautomaten

Gerolstein (ots)

In der Sarresdorfer Straße in Gerolstein wurden in der Nacht auf den 31.05.2026 gegen 03:00 Uhr, durch einen bislang unbekannten männlichen Täter zwei Warenautomaten gewaltsam aufgebrochen. Aus diesen entwendete der Täter Bargeld. Nach Kenntnisnahme erster Hinweise dürfte der Täter mit einem PKW unterwegs gewesen sein. Der Täter war vollständig schwarz bekleidet und vermummte bei der Tatausführung sein Gesicht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden.

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