POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Wittlich (ots)
Am 30.05.2026 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet einen Feldweg im Bereich der Kreisstraße 54 und wollte diese in Richtung der Straße "Zweibächenweg" in Wittlich überqueren.
Hierbei achtete er nicht auf einen auf der K 54 fahrenden Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, so dass es zur Kollision kam.
Der 13-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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