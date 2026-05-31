Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss

Bernkastel-Kues (ots)

Am 31.05.2026, gg. 01:53 Uhr, wurden Beamte der Polizei Bernkastel während einer Streifenfahrt auf einen unsicher geführten Pkw in der Saarallee aufmerksam.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille.

Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

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