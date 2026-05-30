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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Friedliche Versammlung auf der BAB60-Brücke im Bereich Grenzübergang Steinebrück/ Winterspelt

Winterspelt (ots)

Am Samstag, 30.05.2027, fand in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr auf einer Brücke über die Autobahn A60 im Bereich des Grenzübergangs Steinebrück eine Versammlung unter dem Thema "Gegen die CO2-Steuer. Merz muss weg" statt. An der Versammlung nahmen rund 15 Personen teil.

Die Versammlung verlief aus Sicht der Polizei störungsfrei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Prüm begleiteten die Veranstaltung vor Ort. Zudem war die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm als zuständige Versammlungsbehörde anwesend. Im Verlauf der Versammlung wurden keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Störungen des Versammlungsgeschehens waren ebenfalls nicht zu verzeichnen. Die Teilnehmer machten friedlich von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch. Für den örtlichen Verkehr ergaben sich lediglich geringfügige Beeinträchtigungen. Auswirkungen auf den Verkehr auf der BAB 60 waren nicht festzustellen. Der Polizeieinsatz konnte gegen 19:30 Uhr ohne besondere Vorkommnisse beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.: 06551-9420
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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