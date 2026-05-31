Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Sachbeschädigungen in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Bereits zwischen dem 21.05.2026 und dem 22.05.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung im Treppenhaus des Modegeschäfts Hees in Bernkastel-Kues. Dabei wurde eine Glastür beschädigt. Die Tat könnte im Zusammenhang mit weiteren Sachbeschädigungen stehen, welche sich in der selben Tatzeit im Bereich der Bahnhofstraße in Bernkastel-Kues ereigneten. Hinweise werden unter der 06531-95270 an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

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