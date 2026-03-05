Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 04.03.2026, kam es in der Zeit von 06:30 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Kappelstraße in Asselheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

