PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 04.03.2026, kam es in der Zeit von 06:30 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Kappelstraße in Asselheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 21:10

    POL-PDNW: Täglicher Cannabiseinfluss führt zur Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 03.04.2026 um 19:35 Uhr konnte ein 48-jähriger Neustadter mit einem Fiat in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Neustadter räumte hierzu ein, dass er täglich Cannabis ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 21:09

    POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.03.2026 um 17:45 Uhr konnte in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. ein 47-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Gefährt an eine Bekannte Übergeben. Nun kommt auf diesen ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren