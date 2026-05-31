Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Plein (ots)

Im Zeitraum 29.05.2026, 20:00 Uhr bis 30.05.2026, 09:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter den Zaun eines Anwesens "Im Gassengarten" in Plein, indem sie die Metallpfähle des Zauns mit roher Gewalt aus dem Boden rissen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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