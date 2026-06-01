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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Gerolstein (ots)

Am Montag, 01.06.2026, gegen 09:40 Uhr, ereignete sich auf der L29 zwischen Büscheich und Gerolstein ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 18-jähriger Fahrer befuhr mit seinem PKW die L29 aus Büscheich kommend in Richtung Gerolstein.

Der Fahrer geriet in den rechtsseitigen Fahrbahngraben. Der PKW überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen.

Infolge des Unfalls wurden alle vier Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Straßenmeisterei und die Polizeiwache Gerolstein.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder bei der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartnerin: PHK'in Endres
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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