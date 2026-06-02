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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: unsinniger grober Unfug

Wittlich (ots)

Am 31.05.2026 gegen 00:18 Uhr warfen bisher unbekannte Täter mehrere Mülltonen, unter anderem einen größeren grauen Müllcontainer im Bereich der Schloßstraße in Wittlich um, so dass sich der Inhalt auf der Straße verteilte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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