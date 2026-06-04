POL-PDWIL: Diebstahl einer Ortstafel
Kleinlangenfeld (ots)
Zwischen Dienstag, dem 31.03.2026, und Montag, dem 20.04.2026, um wurde an der Kreisstraße 169 in der Gemeinde Kleinlangenfeld durch unbekannte Täter eine Ortstafel entwendet.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise erteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
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