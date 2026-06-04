Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Ortstafel

Kleinlangenfeld (ots)

Zwischen Dienstag, dem 31.03.2026, und Montag, dem 20.04.2026, um wurde an der Kreisstraße 169 in der Gemeinde Kleinlangenfeld durch unbekannte Täter eine Ortstafel entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise erteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

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