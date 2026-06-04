PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Ortstafel

Kleinlangenfeld (ots)

Zwischen Dienstag, dem 31.03.2026, und Montag, dem 20.04.2026, um wurde an der Kreisstraße 169 in der Gemeinde Kleinlangenfeld durch unbekannte Täter eine Ortstafel entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise erteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 07:22

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Daun, Bitburger Straße 6 (ots) - Am Mittwoch, den 03.06.2026 gegen 14:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass es im Zeitraum von 13:30 Uhr - 14:05 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Daun, rechtsseitig vor dem Eingang / Ausgang, zu einem Verkehrsunfall kam. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW Renault Captur beschädigt. Der ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 06:50

    POL-PDWIL: Schrotthändler tricksen ältere Dame aus

    Berndorf (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 03.06.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in Berndorf zu einem Diebstahl aus einem Wohngebäude durch bislang unbekannte Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte zwei Männer, die zum Schrottsammeln die Ortschaft befuhren, auf ihr Grundstück gerufen, um ihnen einen Gegenstand aus der Garage zu überlassen. Während einer der Männer die Frau in ein Gespräch ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 13:14

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Hillesheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der K 55 zwischen Bolsdorf und Hillesheim sind am Mittwochmorgen (03.06.2026) ein Mann und ein fünfjähriges Kind verletzt worden. Der Fahrer des PKW's, welcher gemeinsam mit seinem Sohn den besagten Streckenabschnitt aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Hillesheim befuhr, kam hierbei zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren