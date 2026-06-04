Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Wittlich (ots)

Am 03.06.2026 gegen 20:42 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus der VG Wittlich-Land die Landstraße 141 aus Wittlich kommend in Richtung Salmtal.

Im Bereich des "Hof Breit" wurde er durch einen nachfolgenden Fahrzeugführer, welcher sehr dicht auffuhr, den Fahrtrichtungsanzeiger mehrfach setzte und die Lichthupe betätigte, genötigt schneller zu fahren, obwohl die Höchstgeschwindigkeit hier auf 70km/h beschränkt war.

Bei dem Fahrzeug des Tatverdächtigen handelte es sich um einem schwarzen BMW mit auffällig getönten Seitenscheiben.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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