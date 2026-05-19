Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brennender Abfallbehälter auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am 16.05.2026 gegen 02:00 Uhr stellte ein Passant einen brennenden Abfallbehälter auf dem Gelände der Anne-Frank-Schule in Meppen fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Durch den Brand wurde der Abfallbehälter vollständig zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen noch heißen Einweg-Grill verursacht, der in dem Abfalleimer entsorgt wurde.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur möglichen Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

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