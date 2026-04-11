Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW

Sinzig (ots)

In den Abend- / Nachtstunden von Donnerstag den 09.04. auf Freitag den 10.04. kam es auf mehreren Parkplätzen im Sinziger Innenstadtbereich zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Mehrere PKW wurden zerkratzt und Reifen zerstochen.

Die Polizei Remagen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Pot. vorhandene Videoaufnahmen werden ausgewertet.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen können an die Polizei Remagen gemeldet werden.

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