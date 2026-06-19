POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl eines Anhängers an der Feldstraße
Polizei sucht Zeugen
Kevelaer (ots)
In Kevelaer wurde in der Zeit von Mittwoch (17. Juni 2026), 18:30 Uhr, bis Donnerstag (18. Juni 2026), 08:30 Uhr ein Anhänger gestohlen. Der grau/silberfarbene Anhänger mit Kofferaufbau war auf einem Parkplatz an der Feldstraße abgestellt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Anhängers machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02823 1080. (sp)
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