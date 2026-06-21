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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Tankstelle - Tresor entwendet

Kerken - Aldekerk (ots)

Am Sonntag (21 Juni 2026) kam es um 03:06 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Umgehungsstraße in Aldekerk. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein besonders gesichertes Fenster und drangen in das Objekt ein. Im Verkaufsraum rissen sie einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit sich. Vom Tatort flüchteten sie um 03:15 Uhr in einem hellen Pkw, vermutlich der Marke VW Golf in unbekannte Richtung. Zur Höhe der Schadenssumme können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.(Lst)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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