Freiwillige Feuerwehr Überlingen

FW Überlingen: Bestellung des Abteilungskommandos der Einsatzabteilung Lippertsreute der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen

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Überlingen (ots)

Nach ihrer Wahl im Rahmen der Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung Lippertsreute am 6. März 2026 und der Zustimmung des Gemeinderates der Stadt Überlingen in seiner Sitzung am 25. März 2026, wurde das wiedergewählte Abteilungskommando durch Oberbürgermeister Jan Zeitler offiziell für fünf weitere Jahre im Amt bestellt.

Die Zustimmung des Gemeinderates ist nach § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (FWG BW) erforderlich.

Zum Abteilungskommandanten wurde Oberbrandmeister Rainer Schöllhorn und als sein Stellvertreter Hauptlöschmeister Andreas Deininger gewählt und schließlich bestellt. Beide halten die Ämter bereits seit 15 Jahren inne. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von fünf Jahren.

Dem Abteilungskommandant obliegt insbesondere die Leitung der Einsatzabteilung, die Organisation, Ausbildung und Führung der Angehörigen der Einsatzabteilung sowie die Unterstützung des Feuerwehrkommandanten bei seinen Aufgaben. Weiter trägt er die Verwantwortung für die Einsatzbereitschaft seiner Abteilung und führt deren Einsätze.

Mit der Bestellung wird der rechtliche Rahmen für die Wahrnehmung der Führungsaufgaben innerhalb der Einsatzabteilung Lippertsreute geschaffen.

Feuerwehrkomandant Ludwig Ehing freut sich über die Kontinuität auf dieser wichtigen Führungsposition und die weitere Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Zeitler gratuliert er beiden zur Wiederwahl und wünscht Ihnen allzeit ein gutes Händchen und stets unfallfreie Rückkehr aus den Einsätzen.

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