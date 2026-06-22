Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Gefährliche Körperverletzung

36-Jährige von Unbekannten angegangen

Geldern-Veert (ots)

In der Nacht zu Sonntag (21. Juni 2026) ist es zu einer Körperverletzung auf der Königsberger Straße gekommen, zu der die Polizei Zeugen sucht. Eine 36-Jährige war dort gegen 01:30 Uhr zu Fuß in Richtung Steenhalensweg unterwegs, als ihr auf der Höhe der Bushaltestelle drei unbekannte Männer entgegenkamen. Während die Frau an den Männern vorbeilief, sprachen diese sie in einer ihr fremden Sprache an. Kurz darauf habe einer der Männer sie von hinten so geschubst, dass sie zu Boden ging. Im weiteren Verlauf habe sie Tritte und Schläge erlitten, schildert die 36-Jährige. Danach seien die Männer weitergelaufen. Die Verletzungen der Frau wurden in einer Klinik behandelt, sie erstattete Anzeige.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- 20-30 Jahre alt - Kurze, dunkle Haare, Oberlippenbart - Südländisches Äußeres - Bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Kapuzenpullover

Täter 2:

- 20-30 Jahre alt - Südländisches Äußeres - Bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen T-Shirt

Täter 3:

- 20-30 Jahre alt - bekleidet mit einer dunkle Jeanshose und einem weißen T-Shirt mit einfarbigem Emblem auf der Brust

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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