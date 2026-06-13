Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handtaschenraub am "Ledermuseum"; Pick Up gestohlen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Handtaschenraub am "Ledermuseum" - Offenbach

Nach einem Handtaschenraub am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, in der Berliner Straße an der S-Bahnstation "Ledermuseum" hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Eine 17-Jährige war über die Treppen auf der Seite der ungeraden Hausnummern zur Mittelebene gelaufen, als sich ihr der Räuber von hinten näherte. Er versuchte der Obertshäuserin kurz vor der Rolltreppe die Handtasche von der Schulter zu reißen. Die Jugendliche hielt den Riemen jedoch fest, woraufhin der Unbekannte sie am Hals packte und wortlos zu Boden drückte. Aufgrund des Schmerzes ließ sie los und der Räuber rannte mit der Beute die Treppen hinauf, zurück in Richtung Ludwigstraße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 170-180 cm groß und normale Statur - dunkle Haare mit etwas dunklerem Hautton und braunen Augen - trug ein dunkles Basecap mit der Aufschrift "Gucci", einen dunklen Hoodie und dunkle Hose mit enganliegenden Waden sowie dunkle Schuhe

Zeugen der Tat oder der Flucht werden gebeten sich unter der 069 - 8098 1234 an die Kriminalpolizei Offenbach zu wenden.

2. Pick Up gestohlen - Mühlheim/ Dietesheim

Die Polizei fahndet nach dem Diebstahl eines Geländewagens in der Hanauer Straße (einstellige Hausnummern) in Mühlheim nach den flüchtigen Tätern.

Zwischen Donnerstagabend (11.6.2026), gegen 19.00 Uhr, und Freitagabend (12.06.2026) gelang es Langfingern die Wegfahrsperre eines auffälligen VW Amarok zu überwinden. Der anthrazitfarbene Pick Up mit OF-Kennzeichen war am Fahrbahnrand abgestellt und von dem Besitzer verriegelt worden. Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur.

Hinweise zur Tat oder zum entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der 069 - 8098 1234 entgegen.

Offenbach am Main, 13.06.2026, EPHK Scheerbaum, PvD

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