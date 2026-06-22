POL-KLE: Kleve - Roter Motorroller vom Hinterhof gestohlen
Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen?
Kleve (ots)
Am Sonntag (21. Juni 2026) wurde in Kleve in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr ein roter Motorroller der Marke Taihzou gestohlen. Das Fahrzeug war verschlossen auf einem Hinterhof an der Schröderstraße abgestellt und war mit dem Versicherungskennzeichen 848 CIV versehen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)
Rückfragen bitte an:
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