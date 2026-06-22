Geldern (ots) - Am Freitag (19. Juni 2026) gegen 13:40 Uhr wurde eine Jugendliche in Geldern an der Straße Harttor, kurz vor dem dortigen ALDI-Markt, von einem bisher unbekannten Mann angesprochen, der sie mit seinem Auto nach Hause fahren wollte. Sie war zu Fuß unterwegs, als das weiße Auto mit KLE-Kennzeichen neben ihr anhielt und der Fahrer sie ansprach. Sie ...

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