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Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Verkehrsunfall mit zwei eingeschlossenen Personen

FFW Bergen: Verkehrsunfall mit zwei eingeschlossenen Personen
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Bergen (ots)

Am Dienstagmittag wurden die Feuerwehren der Stadt Bergen zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen in die Celler Straße alarmiert.

Vor Ort befanden sich in einem PKW zwei Personen, die eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt waren. Die Patienten wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und parallel wurde eine technische Rettung vorbereitet, die jedoch nicht erforderlich war.

Die Einsatzkräfte führten Sicherungsmaßnahmen am PKW durch und stellten den Brandschutz sicher.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bergen, Offen und Hassel (Einsatzabbruch) sowie die Polizei Bergen und der Rettungsdienst des Landkreises Celle.

Zur Unfallursache oder zur Schwere der Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen
Stadtpressewart
Ole Chmelka
E-Mail: presse@feuerwehrstadtbergen.de
https://www.feuerwehrstadtbergen.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell

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