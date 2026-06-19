Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Moisling

17-Jähriger wird von mehreren unbekannten Personen körperlich angegriffen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (11.06.2026) geriet ein 17-Jähriger in eine körperliche Auseinandersetzung im Lübecker Stadtteil Moisling. Er soll von mehreren unbekannten Personen von hinten angegriffen und folglich geschlagen und getreten worden sein. Dabei erlitt der 17-Jährige Hämatome sowie eine leichte Platzwunde im Gesicht. Die Täter sind unbekannt. Die Polizeistation Moisling bitte nun um Mithilfe der Bevölkerung.

Gegen 18:30 Uhr begaben sich Polizeibeamte des 4. Polizeireviers Lübeck zu einem Rettungswagen in die Straße Hasselbreite, Lübeck Moisling. Die Rettungswagenbesatzung versorgte dort einen 17-jährigen Jugendlichen, welcher nach einer körperlichen Auseinandersetzung Hämatome und eine leichte Platzwunde im Bereich seiner Stirn aufwies.

Um ca. 18:00 Uhr sei der Jugendliche den aktuellen Erkenntnissen nach von ca. 5 - 6 Personen auf offener Straße von hinten angegriffen worden. Die Täter hätten ihn geschlagen und getreten. Da der Angriff von hinten erfolgt sei, habe der Jugendliche die Angreifer nicht sehen können. Personenbeschreibungen liegen demzufolge nicht vor. Ob es sich bei der Straße Hasselbreite um den genauen Tatort handelt, wird aktuell geprüft.

Die Polizeistation Moisling hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die am 11.06.2026, gegen 18:00 Uhr, im erweiterten Bereich der Hasselbreite eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter 0451-1317400 oder per E-Mail (moisling.pst@polizei.landsh.de) zu melden.

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