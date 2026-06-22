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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Dodge Ram mit dem Kennzeichen KK-BS1312 gestohlen
Zeugen gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (19. Juni 2026) zwischen 16:00 und 18:00 Uhr einen schwarzen Dodge Ram 1500 gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Campingparks an der Jülicher Straße abgestellt war. Der sechs Jahre alte Pick-Up trug das Kennzeichen KK-BS1312. Gegen 17:30 Uhr war ein lautes, fahrzeugtypisches Geräusch vom Parkplatz her zu hören, wohlmöglich handelt es sich um die Tatzeit. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, oder den Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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