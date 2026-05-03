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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken
Rücksichtsloser Fahrer - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 02.05.2026 wurde hiesiger Dienststelle von einer Passantin gegen 18:10 Uhr ein rücksichtsloser Fahrer eines schwarzen Seat Leon mit ZW-Kennzeichen in der Kirchhofstraße in Richtung Garten Rücker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemeldet. Hierbei hätten mehrere Fußgänger ausweichen und zur Seite springen müssen, um ein Zusammenstoß zu vermeiden. Wenige Minuten später wurde dasselbe Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Thomas-Mann-Straße gemeldet. Das Fahrzeug konnte letztendlich unverschlossen in der Thomas-Mann-Straße festgestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte von den Beamten ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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