Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Alleinunfall mit E-Scooter

33-Jähriger schwer verletzt

Rees (ots)

Am Freitag (19. Juni 2026) wurde gegen 14:10 Uhr ein E-Scooter-Fahrer bei einem Alleinunfall an der Weseler Straße in Rees verletzt. Der 33-jährige Mann aus Rees war mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Gartenstraße in Richtung Bergswicker Straße unterwegs, als er, möglicherweise aufgrund eines Schwindelanfalls, nach links auf den Boden stürzte. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am E-Scooter entstand Sachschaden. (sp)

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