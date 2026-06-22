Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Drei Einbrüche und Versuche in Hetzert

Zeugen gesucht

Straelen-Hetzert (ots)

Wieder ist es zu mehreren Einbrüchen in Straelen-Hetzert gekommen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Juni 2026) wurden nunmehr drei Betriebsgebäude angegangen: Unbekannte Täter sind auf der Junkersstraße in den Bürotrakt einer metallverarbeitenden Firma eingedrungen, Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen keine. An einer Schreinerei an der Zeppelinstraße wurden Hebelmarken an einer Tür entdeckt, in das Gebäude gelangten die Täter aber nicht. Auf der gleichen Straße schlugen sie zwei Fenster einer Firma ein, um in den Werkraum zu gelangen. Auch hier wurde offenbar nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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