Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Weißer Opel Corsa bei Unfall an der Feldstraße in Nieukerk beschädigt

Polizei sucht Verursacher

Kerken (ots)

In Kerken-Nieukerk wurde am Donnerstag (18. Juni 2026) gegen 15:37 Uhr ein an der Feldstraße geparkter Pkw stark beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Der weiße Opel Corsa war entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand, aus Richtung Grauelsweg gesehen, kurz vor dem Bahnübergang abgestellt worden. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat den Pkw an der Beifahrerseite, vermutlich beim Vorbeifahren, stark durch Kratzer und Dellen beschädigt. Die Polizei sucht jetzt den Unfallverursacher und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell