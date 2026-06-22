Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Polizei sucht Audi-Q3-Fahrerin nach Unfall an der Straße Issumer Tor

Geldern (ots)

Am Samstag (20.06.2026) wurde gegen 09:40 Uhr in Geldern ein 19-jähriger Fußgänger beim Überqueren des Fußgängerüberweges ("Zebrastreifen") an der Straße Issumer Tor in Höhe Hausnummer 25 verletzt. Der junge Mann wollte die Straße Issumer Tor in Richtung Friedrich-Spee-Straße an dem genannten Überweg überqueren, als von links aus Richtung Weseler Straße ein schwarzer Audi Q3 S-Line heran- und ihm über den Fuß gefahren sei. Auch ist sein E-Scooter, den er seitlich mitgeführt habe, mit dem Fahrzeug kollidiert, sei dabei beschädigt worden und habe auch den Wagen beschädigt, u.a. mit einem Kratzer hinten rechts am Auto. Die Fahrerin des Audi hat sofort angehalten und dem jungen Mann helfen wollen. Dieser hat aber, geschockt durch den Unfall, jede Hilfe abgelehnt, auch die mehrerer anderer Verkehrsteilnehmer, die angehalten und ihre Hilfe angeboten hatten. Erst nach einigen Stunden sind die Schmerzen im Fuß so stark geworden, dass der Mann aus Geldern ein Krankenhaus aufgesucht hat und den Unfall dann später der Polizei gemeldet hat. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt derzeit wegen des Verkehrsunfalles mit Personenschaden und sucht nach der Fahrerin des Audi, von dem nur ein mögliches Kennzeichen-Fragment GEL-LU 8?? bekannt ist. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 50 - 60 Jahre - Brille - kurze, helle Haare

Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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