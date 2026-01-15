LPI-SHL: Verkehrsregeln missachtet
Geisa (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen entschlossen sich Mittwochabend zur Kontrolle eines Autofahrers bei Geisa. Dieser versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit und durch Missachtung von Verkehrsregeln der Kontrolle zu entziehen. Letztendlich konnte der 20-jährige Fahrer in einem Geisaer Ortsteil festgestellt und kontrolliert werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme folgte. Den Mann erwartet eine Anzeige.
