Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsregeln missachtet

Geisa (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen entschlossen sich Mittwochabend zur Kontrolle eines Autofahrers bei Geisa. Dieser versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit und durch Missachtung von Verkehrsregeln der Kontrolle zu entziehen. Letztendlich konnte der 20-jährige Fahrer in einem Geisaer Ortsteil festgestellt und kontrolliert werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme folgte. Den Mann erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

