Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Erfurter Supermarkt

Erfurt (ots)

Heute Morgen (22.06.2026) versuchten Einbrecher, in einen Supermarkt im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt einzudringen. Gegen 03:15 Uhr machten sich die Unbekannten mit einem Hebelwerkzeug an der Hauptzugangstür zu schaffen. Dabei hinterließen sie Hebelspuren, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

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