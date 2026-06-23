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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Uedem (ots)

Am 2. Mai 2026 entwendete ein unbekannter Täter in einem Supermarkt die Geldbörse einer Frau, die dort einkaufte. Zuvor wurde offenbar die PIN der Debitkarte ausgespäht, denn nach Erlangen der Geldbörse hoben unbekannte Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten ab. Der Taschendieb wurde von einer Überwachungskamera erfasst. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/207433

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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