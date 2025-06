POL-PPTR: Einbruch in Bistro in Kell am See

Schweich (ots) - Zwischen Mittwoch, 25. Juni, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 26. Juni, 18 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Goethestraße in Schweich ein und durchsuchten das Anwesen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 ...

