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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Raubüberfall auf Netto-Markt in Elten
zwei Täter erbeuten Bargeld

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (22. Juni 2026) kam es etwa gegen 06:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Netto-Filiale in Emmerich am Rhein-Elten. Zwei mit einem Messer bewaffnete Täter überraschten die Angestellten und erbeuteten eine bislang unbekannte Summe an Bargeld. Sie flüchteten zu Fuß nach hinten vom Gelände des Marktes in Richtung des dortigen Parks bzw. des Kindergartens. Sie werden wie folgt beschrieben:

   - 1.Person bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarze 
     Jeanshose, weiße Schuhe, Cappy, gebräunter Hauttyp
   - 2. Person bekleidet mit einem weißen Sweatshirt und blauer 
     Jeanshose, schwarze Schuhe, schwarzes Cappy, er trug eine Brille
     mit bunt-verspiegelten Gläsern und führte einen schwarzen 
     Rucksack mit.

Beide haben schwarze Handschuhe getragen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Feststellungen hinter dem Netto-Markt gemacht haben, also insbesondere im Bereich zwischen Klosterstraße, Wilhelmstraße, Neustadt und Dr.-Robbers-Straße. Sind dort möglicherweise Personen vor und nach der Tatzeit durch Gärten gelaufen? Hinweise an die Kripo in Kalkar unter 02824 880. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern derzeit noch an. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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