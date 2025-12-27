Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in Kneipe

Sögel (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 26. Dezember 2025, kam es gegen 05:44 Uhr zu einem Einbruch in eine Kneipe an der Mühlenstraße in Sögel.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 6.300 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühlenstraße beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell