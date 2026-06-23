Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Versuchter Kfz-Diebstahl

Zeugen gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Montag (22. Juni 2026) zwischen 12:05 und 16:45 Uhr haben unbekannte Täter offenbar versucht, ein Mercedes SL Cabriolet zu entwenden, das auf dem Parkplatz der "Blauen Lagune" an der Jülicher Straße abgestellt war. Sie manipulierten am Türschloss des Wagens, um in das Innere zu gelangen und versuchten dann, den Mercedes zu starten. Dies gelang allerdings nicht. Stattdessen entwendeten die Täter Bargeld und Zigaretten aus dem Auto. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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