POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lagerhalle
Zeugen gesucht
Emmerich-Vrasselt (ots)
Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmittag (22. Juni 2026) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle am Blackweg verschafft. Im Inneren des Gebäudes brachen die Täter zwei weitere Türen und einen Schaltschrank auf. Ob etwas entwendet wurde, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ersichtlich. Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)
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