Wachtendonk-Wankum (ots) - Am Montag (22. Juni 2026) zwischen 12:05 und 16:45 Uhr haben unbekannte Täter offenbar versucht, ein Mercedes SL Cabriolet zu entwenden, das auf dem Parkplatz der "Blauen Lagune" an der Jülicher Straße abgestellt war. Sie manipulierten am Türschloss des Wagens, um in das Innere zu gelangen und versuchten dann, den Mercedes zu starten. Dies gelang allerdings nicht. Stattdessen entwendeten die ...

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