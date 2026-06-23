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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lagerhalle
Zeugen gesucht

Emmerich-Vrasselt (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmittag (22. Juni 2026) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle am Blackweg verschafft. Im Inneren des Gebäudes brachen die Täter zwei weitere Türen und einen Schaltschrank auf. Ob etwas entwendet wurde, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ersichtlich. Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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