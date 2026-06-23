POL-KLE: Emmerich am Rhein - Sperrung des Nollenburger Weg nach Verkehrsunfall
Emmerich am Rhein (ots)
Der Nollenburger Weg in Emmerich ist derzeit nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen der B220 und dem Freizeitbad voll gesperrt! Die Sperrung wird vermutlich mehrere Stunden andauern.(sp)
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