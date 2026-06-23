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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Radmuttern an Pkw gelöst in Kessel
Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

sucht Zeugen

Am Freitag (19. Juni 2026) stellte eine Frau aus Goch fest, das an ihrem Pkw an einem Rad die Radmuttern gelöst waren, drei Radmuttern waren komplett verschwunden. Der Wagen, ein Renault Clio, war in der Zeit von Donnerstag (18. Juni 2026), 17:30 Uhr, bis Freitag (19. Juni 2026), 08:00 Uhr, in einer Grundstückszufahrt am Seeweg in Goch-Kessel abgestellt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Manipulation am Fahrzeug bzw. zu verdächtigen Feststellungen im Umkreis des Tatortes geben können. Hinweise erbeten unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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