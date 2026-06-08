POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Weißer Mercedes auf der Bahnhofstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (07.06.2026)
Stockach (ots)
Am Sonntag in den Nachmittag-/Abendstunden ist ein auf der Bahnhofstraße geparktes Auto beschädigt worden. Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 18 Uhr beschädigten Unbekannte den auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellten weißen Mercedes. Möglicherweise trafen Kinder die Steine warfen versehentlich den Wagen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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