POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Weißer Mercedes auf der Bahnhofstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (07.06.2026)

Singen, Steißlingen, L220, B34 (ots) - Am Samstagmittag ist es an der Auffahrt der Landesstraße 220 auf die Bundesstraße 34 an der Anschlussstelle Steißlingen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 13 Uhr wollten eine 28-Jährige mit einem Mercedes und eine 63-Jährige mit einem Toyota nach links auf die Auffahrt ...

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