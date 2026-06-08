Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooterfahrer stößt mit Radfahrerin zusammen und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (07.06.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen einem E-Scooterfahrer und einer Radfahrerin am Sonntagnachmittag im Bereich der Einmündung von-Emmich-Straße / Vorplatz Bodenseeradweg / Sankt-Gebhard-Straße. Kurz nach 16 Uhr fuhr ein unbekannter Jugendlicher mit einem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Bruder-Klaus-Straße. Auf Höhe des Vorplatzes zum Bodenseeradweg und der Einmündung zur Sankt-Gebhard-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 58-jährigen Radfahrerin, die die von -Emmich-Straße in Richtung Sankt-Gebhard-Straße queren wollte und dazu zunächst anhielt. Der Scooterfahrer touchierte die wartende Frau, so dass diese zu Fall kam und sich dabei verletzte. Nachdem der Jugendliche und sein Sozius zunächst noch vor Ort verblieben, flüchteten sie jedoch schließlich vor dem Eintreffen der Polizei.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell