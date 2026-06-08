Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Riedstraße/Fritz-Arnold-Straße - vier verletzte Personen und hoher Sachschaden (07.06.2026)

Konstanz (ots)

Vier verletzte Personen und hoher Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagabend auf der Kreuzung Riedstraße/Fritz-Arnold-Straße/B33 passiert ist. Gegen 19 Uhr missachtete ein auf der Bundesstraße 33 in Richtung Innenstadt fahrender 56-Jähriger mit einem VW Caddy die Rot zeigende Ampel und kollidierte auf der Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten, von der Riedstraße in Richtung Fritz-Arnold-Straße querenden Ford Fiesta eines 21-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen touchierte der Kleinwagen in der Folge einen Mercedes der V-Klasse eines 47-Jährigen, der auf der Rechtsabbiegespur der Fritz-Arnold-Straße unterwegs war. Der Caddy rutschte indes gegen einen Baum am Radweg an dem er schließlich zum Stehen kam. Sowohl der 56-Jährige als auch der 21-Jährige und zwei seiner Mitfahrer erlitten durch die Kollisionen Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der 47-Jährige blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen, dem Baum und dem Fahrbahnbelag entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro.

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