Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen, L443, Lkr. Tuttlingen) Hummel verursacht Unfall - Transporter prallt in Schutzplanke (06.06.2026)

Kolbingen, L443 (ots)

Eine kleine Hummel hat am Samstagvormittag auf der Landesstraße 443 zwischen Kolbingen und Renquishausen einen Unfall verursacht. Gegen 11 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Fiat Ducato von Kolbingen in Richtung Renquishausen unterwegs. Als sich eine Hummel in sein Führerhaus verirrte geriet der junge Mann mit dem Transporter auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Schutzplanke. Durch die Kollision abgewiesen schleuderte der Wagen anschließend über die komplette Straße und blieb schließlich auf dem Radweg auf der anderen Seite liegen.

Glücklicherweise wurden bei der durch die Hummel ausgelösten "Irrfahrt" keine Unbeteiligten verletzt. Der 19-Jährige zog sich "lediglich" eine leichte Verletzung zu.

An dem Transporter entstand Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der an der Schutzplanke entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

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